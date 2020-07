Serie A 35ª Giornata – Lazio-Cagliari: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di giovedì 23 luglio 2020) Lazio-Cagliari chiude il programma della 35ª Giornata del campionato di Serie A, la sfida dell’Olimpico infatti segue quella delle 19:30 che si giocherà alla Dacia Arena tra Udinese e Juventus. Marco Rosi – SS Lazio/Getty ImagesMarco Rosi – SS Lazio/Getty ImagesI biancocelesti vanno a caccia di una vittoria che manca dal 30 giugno, quasi un mese di amarezze per la squadra di Inzaghi capace di raggranellare solo un punto nelle ultime cinque partite. Discorso analogo per il Cagliari, anch’esso a secco di vittorie da quasi un mese, una striscia negativa che non ha comunque messo in pericolo la salvezza. Le probabili formazioni di Parma-Napoli Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz ... Leggi su sportfair

SerieA : Tutto pronto: via alla 35ª giornata di #SerieATIM. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per restare aggiornat… - SalentoSport : #SERIEA – In diffida due giallorossi, ma nessuno squalificato per Bologna: il #Giudicesportivo della 35ª… - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 35ª giornata: Genoa-Inter, uno squalificato a testa - - sportli26181512 : #Moviola, Parma-Napoli: Giua da due rigorini, si discute sul terzo: Ecco gli episodi delle sfide disputate mercoled… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Serie A, classifica e risultati della 35ª giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 35ª