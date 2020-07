Sergio Barbadoro, omaggio di CasaPound all’eroe che difese Palermo dall’avanzata americana (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – “Ci rimangono tre carri, contrattacchiamo”. Il messaggio della Divisione Ariete a El Alamein è noto tutti e per tutti rappresenta uno straordinario esempio di eroismo. Ma un po’ più a nord, in Sicilia, giusto un anno dopo la battaglia in Egitto contro l’Armata britannica, un altro incredibile esempio stupì i nemici che lo ebbero di fronte. Fu quello di un altro italiano, nato a Sesto Fiorentino (Fi) il 30 settembre 1920. Si chiamava Sergio Barbadoro e a disposizione, da schierare contro un’autocolonna americana, non aveva neanche un carro. Aveva se stesso e un piccolo cannone, eppure contrattaccò ugualmente. Lo fece come soltanto gli eroi sanno fare, restando al suo posto fino all’ultimo. Senza rinforzi, senza più munizioni né ... Leggi su ilprimatonazionale

