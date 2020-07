Serena Enardu furiosa sui social: “Ho sentito Pago l’altro giorno e…” (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) In queste ore, Serena Enardu ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui è apparsa davvero furiosa. La protagonista ha voluto fare una riflessione in merito alle storie d’amore e alla volontà di certe persone di perseverare e insistere in rapporti ormai logori. La donna ha chiesto ai fan secondo loro quale potesse essere il motivo e il riferimento, ovviamente, non è potuto che andare alla sua precedente storia d’amore. Nel leggere sempre le solite critiche, però, l’influencer ha perso le staffe. La riflessione di Serena Enardu sull’amore Serena Enardu ha voluto fare una riflessione sui suoi social sull’amore, ma la questione è finita alquanto male, dato che si è ... Leggi su kontrokultura

UnioneSarda : #Sardegna - Serena Enardu parla ancora di Pago: 'Perché non ci si può lasciare in modo delicato?' - ElisaDiGiacomo : Serena Enardu su Instagram: 'A volte ci si rende conto che non si è più felici' - dailynews_24 : Serena Enardu, un compleanno all’insegna del pianto: la spiegazione sui social - zazoomblog : Serena Enardu un compleanno all’insegna del pianto: la spiegazione sui social - #Serena #Enardu #compleanno - zazoomblog : Serena Enardu un compleanno in lacrime: cosa è successo - #Serena #Enardu #compleanno #lacrime: -