Senza stipendio da mesi al Salone del libro (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma. Il direttore del Salone del libro Nicola Lagioia e i suoi venti consulenti che fanno parte del comitato editoriale (tra cui Giuseppe Culicchia, Valeria Parrella e Claudia Durastanti) sono Senza stipendio da mesi. Non si parla di grosse cifre, peraltro; in particolare, le retribuzioni dei soli Leggi su ilfoglio

lavodkadiharry : RT @sorridimiiniall: Sono stufa di lavorare come directioner senza percepire uno stipendio. Insomma, siamo attive h24 e abbiamo anche incon… - escapewithnello : RT @sorridimiiniall: Sono stufa di lavorare come directioner senza percepire uno stipendio. Insomma, siamo attive h24 e abbiamo anche incon… - fhassx : RT @sorridimiiniall: Sono stufa di lavorare come directioner senza percepire uno stipendio. Insomma, siamo attive h24 e abbiamo anche incon… - obswjaimel : RT @sorridimiiniall: Sono stufa di lavorare come directioner senza percepire uno stipendio. Insomma, siamo attive h24 e abbiamo anche incon… - onlywithaz : RT @sorridimiiniall: Sono stufa di lavorare come directioner senza percepire uno stipendio. Insomma, siamo attive h24 e abbiamo anche incon… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza stipendio Senza stipendio da mesi al Salone del libro Il Foglio Piacenza, estorsioni, spaccio e pestaggi: la caserma degli orrori

Il Comando Generale dei Carabinieri, a Roma, fa sapere che i militari coinvolti sono stati sospesi dall’impiego, senza stipendio, e che a Piacenza sono state individuate 2 stazioni mobili e 8 ...

Senza stipendio da mesi al Salone del libro

Roma. Il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia e i suoi venti consulenti che fanno parte del comitato editoriale (tra cui Giuseppe Culicchia, Valeria Parrella e Claudia Durastanti) sono senza ...

Il Comando Generale dei Carabinieri, a Roma, fa sapere che i militari coinvolti sono stati sospesi dall’impiego, senza stipendio, e che a Piacenza sono state individuate 2 stazioni mobili e 8 ...Roma. Il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia e i suoi venti consulenti che fanno parte del comitato editoriale (tra cui Giuseppe Culicchia, Valeria Parrella e Claudia Durastanti) sono senza ...