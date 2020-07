Senza mare non c’è vita in terra, la grande cecità (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è un luogo colmo di problematiche ambientali e anche di straordinarie opportunità che l’uomo – e la politica – tendono a non vedere. E quando lo fanno, è in chiave vacanziera per pochi giorni l’anno. Se è vero che per arrivare fino a qui gli uomini, o meglio i loro predecessori ancestrali, sono scesi dagli alberi, è altrettanto vero che la vita sulle terre ferme è salita dal mare. E dal mare dipende: per via dei prodotti ittici, farmaceutici e … Continua L'articolo Senza mare non c’è vita in terra, la grande cecità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mara Venier è finalmente andata al mare e ne approfitta per vendicarsi dei video e foto che suo marito Nicola Carraro le ha fatto negli ultimi mesi, tra sedie a rotelle, stampelle e bucato in terrazza ...

Amadeo Peter Giannini. L’attualità della figura del banchiere galantuomo

Sono stati scritti diversi libri su Amedeo Giannini. Ma nessuno prima di Giorgio Chiarva aveva ancora pensato ad un romanzo. “Amadeo Peter Giannini. Il banchiere Galantuomo” racconta le straordinarie ...

