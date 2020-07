Sempre più Forza Italia Viva. Sulla legge elettorale Renzi vota col centrodestra e non con Pd e 5 Stelle: svelato il suo progetto politico (Di giovedì 23 luglio 2020) Italia Viva è venuta meno ai patti Sulla legge elettorale. E così la riforma non arriverà in Aula neanche a luglio e neppure sarà discussa in commissione. Il rinvio, ufficializzato durante l’Ufficio di presidenza di Montecitorio, è passato grazie al fatto che i Renziani hanno deciso di votare con il centrodestra. Un gesto condannato dal Partito democratico che invece negli ultimi giorni ha chiesto un’accelerazione. “Italia Viva smentisce gli impegni assunti alla nascita del governo”, ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando. COSA È SUCCESSO. Il riferimento è all’accordo sottoscritto al momento della nascita del governo ... Leggi su lanotiziagiornale

