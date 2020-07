Se Stash canta il sesso del bambino che verrà: «Femmina» (Di giovedì 23 luglio 2020) Lo ha detto con una canzone, Stash, con la chitarra in mano e, in bocca, poche parole. Il cantante dei The Kolors, che insieme alla compagna, Giulia Belmonte, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, ha voluto rivelarne il sesso con un video semplice. Nulla a che vedere con le rivelazioni in pompa magna cui i Gianluca Vacchi di mezzo mondo ci hanno abituati. Leggi su vanityfair

lokistabsounds : stavo guardando un video e ho trovato stash che canta celebrate ??? -