Se l’Egitto avesse fatto come l’Italia sul caso dei Carabinieri di Piacenza, saremmo già arrivati alla verità per Giulio Regeni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il giorno dopo lo scandalo della Caserma Piacenza dei Carabinieri, arriva il momento delle riflessioni. Le intercettazioni e le inchieste nei confronti di un gruppo di persone che rappresentano lo Stato hanno messo in evidenza come le libertà democratiche in Italia abbiano permesso di far luce su una vicenda talmente grave da indignare tutti. In attesa del processo, quei dialoghi tra gli uomini dell’Arma hanno fatto il giro dei quotidiani e delle carte nelle mani degli inquirenti. Ed è qui la differenza con il caso, per esempio, Giulio Regeni. LEGGI ANCHE > L’orgia nell’ufficio del comandante della caserma sequestrata di Piacenza Le due vicende, per certi versi, hanno labili confini che portano a similitudini. La ... Leggi su giornalettismo

