Scuola, per riaprire serviranno 10 milioni di mascherine al giorno. Ma non si sa come trovarle e smaltirle (Di giovedì 23 luglio 2020) A meno di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico è caos e incertezza sul rientro degli studenti a Scuola, previsto per il 15 settembre. Il rientro sarà in sicurezza, garantiscono gli esponenti del governo, ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere, incluso quello – fondamentale per la prevenzione di una nuova ondata di epidemia di Covid-19 – delle mascherine. Per fornire mascherine gratis alle persone che frequentano il mondo scolastico – studenti, docenti e personale – ci vorranno 10 milioni di mascherine al giorno, secondo quanto ha dichiarato lo scorso 10 luglio Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza ... Leggi su tpi

DaniloToninelli : Priorità alla scuola. Grazie a @AzzolinaLucia e @LaCastelliM5s in arrivo altri 300 milioni per gli istituti scolast… - Mov5Stelle : Basta mettere accanto due cifre per distinguere chi chiacchiera da chi agisce concretamente per il bene della… - matteosalvinimi : #Salvini: Lo dico da genitore. Usate i soldi per la scuola: per digitalizzare, mettere in sicurezza gli istituti e… - sano_scettico : @contafinoa100 Infatti, costringerci a scegliere tra una scuola disumanizzante e l'isolamento per i nostri bambini… - AndreaBS1976 : RT @drugo56873141: La plastica è un problema, ed è per questo che i banchi di scuola in legno verranno sostituiti dai nuovi ed efficientiss… -