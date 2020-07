Scuola, la nuova tragicomica figuraccia della Azzolina (che però resta incollata alla poltrona) (Di giovedì 23 luglio 2020) Dai banchi moderni per tutti a nessun banco. Va in onda l’ennesima tragicomica figuraccia della Azzolina. I produttori le dicono che non è possibile realizzarli in un mese. Ci vuole molto più tempo, sono milioni. La “ministra” non ne azzecca una. E resta incollata alla poltrona nonostante non ci sia più nessuno a difenderla, tranne i Cinquestelle per quieto vivere. Azzolina, una gaffe dopo l’altra: la Scuola come il luna park «La Azzolina, di professione gaffeur a 5 Stelle, viene smentita anche dai produttori italiani che dichiarano l’impossibilità di produrre in così poco tempo gli “economici” banchi autoscontro». ... Leggi su secoloditalia

San Benedetto dei Marsi: ecco come sarà la nuova scuola

La primaria cambia look con 1,7 milioni di euro

Contestualmente verrà realizzato un nuovo corpo scale, per consentire il raggiungimento del terzo piano nel rispetto di tutte le normative. I lavori si protrarranno per tutto l’anno scolastico 2020-21 ...

"Non interrompete le cure per paura del virus": l'appello dei medici dell'ospedale di Cuneo

CUNEO CRONACA - Di nuovo in onda, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, di Tg Salute e Dintorni, il telegiornale dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e dell’Asl Cn1. (GUARDA QUI) In ques ...

