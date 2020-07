Scuola: i presidi bocciano i banchi a rotelle del ministro Lucia Azzolina (Di giovedì 23 luglio 2020) La maggior parte dei presidi degli istituti scolastici ha chiesto al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina l’acquisto di banchi monoposto classici. Solo una minoranza ha scelto gli innovativi banchi con le rotelle. La Scuola non è solo istruzione – dove purtroppo il nostro livello è tra i peggiori in Europa – e docenti. La Scuola è … L'articolo Scuola: i presidi bocciano i banchi a rotelle del ministro Lucia Azzolina proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Alle scuole italiane servono 2,5 milioni di banchi singoli. Le cifre, riportate da Repubblica, sono quelle indicate dai presidi al ministero dell’Istruzione per la gara d’acquisto dei banchi monoposto ...Il progetto della scuola di Scandriglia per il concorso indetto dal Movimento ... creare ambienti sempre più idonei alle attività scolastiche Congratulazione alla preside dell’Istituto Comprensivo ...