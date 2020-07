Scuola, i presidi alla ministra Azzolina: necessari 2,5 milioni di banchi singoli (Di giovedì 23 luglio 2020) L’inizio delle lezioni a settembre si fa sempre più vicino e i presidi iniziano a fare i conti, letteralmente, con le dimensioni che le misure predisposte dal Governo dovranno assumere. Per quanto riguarda i banchi monoposto, i numeri sono chiari: serviranno 2.540.236 banchi. Si avvicina la riapertura delle aule a settembre, così come si avvicina … L'articolo Scuola, i presidi alla ministra Azzolina: necessari 2,5 milioni di banchi singoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Avvenire_Nei : La ministra Azzolina assente in Senato durante la discussione sulle scuole paritarie. Il termine per fare richiesta… - repubblica : Scuola, i presidi alla ministra Azzolina: servono 2,5 milioni di banchi singoli - Teresafas : @Emanuele676 Guardi che la scuola non la fanno (solo) i presidi! I docenti (che sono quelli che in classe ci passan… - Marilenapas : RT @corzunino: I presidi alla Azzolina: ci servono 2,5 milioni di banchi singoli - Teresafas : @Emanuele676 @mante Non sempre ciò che fa risparmiare soldi è utile agli studenti. Questa volta i presidi lo hanno… -