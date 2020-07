Scuola, Chiorino: “Servono 14 milioni il governo intervenga” (Di giovedì 23 luglio 2020) La Regione Piemonte sprona il governo ad intervenire per aiutare la regione a coprire le spese in materia di voucher Scuola, le cui domande ammesse sono cresciute del 54,4% in seguito all’emergenza Covid-19. “Oltre allo stanziamento regionale, per coprire il fabbisogno – rimarca l’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino – occorrono altri 14 milioni di euro”. “Garantire il diritto allo studio – afferma Chiorino – è una priorità assoluta. Invece di pensare ai banchi con le rotelle, costosi, insicuri e dalla dubbia utilità, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, assicuri ai ragazzi di poter studiare. In Piemonte a causa dell’emergenza Covid-19 il termometro della povertà si ... Leggi su nuovasocieta

Torino, 23 lug. (askanews) - Dopo l'emergenza Coronavirus, sono quasi raddoppiate in Piemonte le domande per il voucher scuola: sono cresciute del 54,4%, passando dalle 58.648 dello scorso anno alle a ...

C'è una scuola per la liceale anoressica, Carola potrà studiare all'Einstein

C'è una scuola per la liceale anoressica ... allo studio - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino - Resto basita e indignata di fronte a episodi del genere, dovuti a ...

