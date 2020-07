Scuola, al via la presentazione delle domande per le GPS. Anief ricorre per gli esclusi (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Al via, fino al 6 agosto, la presentazione delle domande per l’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali di istituto ribattezzate GPS. “Sono più di un milione – annuncia il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – gli interessati che potrebbero potenzialmente presentare la domanda”. “Stiamo parlando – spiega Pacifico – di un nuovo sistema di gestione delle supplenze per il prossimo anno scolastico, anno in cui ci sarà il record dei supplenti”. La previsione dell’Anief è di oltre 200mila insegnanti che saranno chiamati a fare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. “In tale scenario – per il presidente del giovane sindacato – è importante sapere ... Leggi su quifinanza

Al centro dell’incontro in realtà era il protocollo di sicurezza da condividere tra Ministeri interessati (Istruzione e Salute), Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, e organizzazioni ...

In classe “sfalsati” al liceo Fermi di Cecina, doppi turni al Marco Polo

Al liceo l’orario resta di 60’, ingressi a distanza di un’ora. All’Isis ore di 45’ e due fasce di presenza a scuola CECINA. Niente plexiglass, né mascherine: a settembre si tornerà a scuola in modo (q ...

