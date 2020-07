Scream 5: crimini brutali e nuovi personaggi nelle anticipazioni del plot (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuove anticipazioni sul plot di Scream 5 trapelano in rete: il nuovo capitolo della saga horror mostrerà al pubblico nuovi brutali crimini e in più potrebbero comparire personaggi nuovi di zecca. Le prime anticipazioni diffuse in rete sul plot di Scream 5 indicherebbero la presenza di crimini brutali e nuovi personaggi nell'atteso horror seriale nato dalla mente di Wes Craven. I fan fremono per il ritorno del popolare franchise a dieci anni di distanza dall'ultimo capitolo. A quanto sappiamo finora, Scream 5 sarà prodotto da Spyglass Entertainment, con i registi di Ready or Not directors Matt ... Leggi su movieplayer

A quanto sappiamo finora, Scream 5 sarà prodotto da Spyglass Entertainment ... natale per scoprire che sono in corso una serie di crimini brutali. Si parla di nuovi personaggi chiamati Teresa ...

