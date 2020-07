Scostamento di bilancio: il Governo potrebbe aver bisogno dei voti di Forza Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Cdm approva un nuovo Scostamento di bilancio da 25 miliardi. Tuttavia è ora necessaria l’approvazione in Senato. La discussione avverrà mercoledì 29 luglio. Per consentirne l’approvazione il Governo avrà bisogno della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, e dunque anche dell’appoggio di Forza Italia. Dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera per … L'articolo Scostamento di bilancio: il Governo potrebbe aver bisogno dei voti di Forza Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

