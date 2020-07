Scostamento di bilancio, ecco le condizioni di Salvini e Meloni per votare sì (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – L’opposizione detta le condizioni al governo giallofucsia per votare sì al nuovo Scostamento di bilancio (di 25 miliardi) che Conte chiederà in Parlamento il prossimo 29 luglio. Se la Lega chiede che i soldi siano utilizzati per l’anno bianco fiscale e per la scuola, Fratelli d’Italia esige che l’esecutivo metta nero su bianco esattamente come intende spendere le risorse. Per quanto riguarda Forza Italia, si dà per scontato il sì allo Scostamento e l’appoggio ai giallofucsia. Salvini: “Nostro appoggio se governo accoglie nostre proposte” “L’eventuale appoggio della Lega allo Scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano ... Leggi su ilprimatonazionale

Mov5Stelle : Grazie all’impegno della ministra @AzzolinaLucia e del governo, abbiamo messo a disposizione delle scuole 1,6 milia… - Mov5Stelle : Importante notizia per la #scuola Italiana: grazie a @AzzolinaLucia e @LaCastelliM5s, con lo scostamento di bilanci… - CatalfoNunzia : Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove compete… - TheRenry : RT @CatalfoNunzia: Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove competenze.… - FabrizioScolaro : RT @CatalfoNunzia: Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove competenze.… -