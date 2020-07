Sci alpino, Sofia Goggia guida il gruppo delle slalomiste azzurre sullo Stelvio: presente anche il gruppo di Coppa Europa (Di giovedì 23 luglio 2020) Tornano sulla neve dello Stelvio le ragazze dello sci italiano, per una settimana di lavoro dal 27 al 31 luglio. Ci sarà Sofia Goggia, guidata da Gianluca Rulfi, e seguita dal nuovo skiman, Barnaba Greppi. Ci saranno le tre emergenti dello slalom in rosa: Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea (cominceranno il 28 per terminare il 1 agosto) guidate da Matteo Guadagnini, con il supporto di Davide Marchetti, Alberto Arioli, Nicola Martini e Matteo Santagostino. E ci sarà anche il gruppo di Coppa Europa, composto da Giulia Albano, Ilaria Ghisalberti, Anita Gulli, Vera Tschrtschenthaler, Petra Unterholzner, Serena Viviani e Monica Zanoner. Per loro i tecnici a disposizione saranno: Damiano ... Leggi su sportfair

