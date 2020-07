Schneider Electric vince l'Industrial Energy Efficiency Award di Hannover Messe per il quadro di media tensione SF6-free (Di giovedì 23 luglio 2020) (BG, 23 luglio 2020) - Stezzano (BG), 23 luglio 2020 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha vinto l' L'Industrial Energy Efficiency Award premia le aziende che si distinguono nell'investire in soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e nell'applicarle. In collaborazione con la società di ricerche di mercato e consulenza indipendente EUPD Research, il premio è stato consegnato da Deutsche Messe durante gli Hannover Messe Digital Days del 14 e 15 luglio scorsi. Per scegliere le aziende da premiare, la giuria ha preso in considerazione il suo livello di innovazione, il contributo che dà in termini di efficienza, i benefici ... Leggi su iltempo

Speciale energia: Standard Ethics declassa Schneider Electric a EE-

Roma, 22 lug 14:15 - (Agenzia Nova) - Standard Ethics ha declassato il rating di Schneider Electric dal precedente EE a EE-. La società fa parte dello SE French Index e dello SE European 100 Index, ...

