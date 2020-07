“Sarà dura girare a Seregno”: AEB risponde alle accuse sulle consulenze. Il consigliere chiede di mandare la nota stampa alla procura (Di giovedì 23 luglio 2020) “Ci sarà da piangere, in auto e a piedi, e sarà dura girare per Seregno nei panni dell’eroe di turno”. Quando il consigliere comunale della cittadina brianzola Tiziano Mariani ha letto queste parole, gli è preso un colpo: “Un brivido mi ha attraversato la schiena”, dice nella certezza che siano indirizzate a chi come lui ha ottenuto dal Tar la sospensione della fusione tra la multiutility brianzola AEB e quella di Milano e Brescia, A2A. La frase è stata messa nero su bianco in un comunicato stampa di AEB con cui lunedì scorso la presidente della società Loredana Bracchitta ha replicato a un articolo de Ilfattoquotidiano.it in cui si dava conto di tre consulenze preparatorie all’integrazione affidate senza bando a Roland ... Leggi su ilfattoquotidiano

