Santo del Giorno 23 Luglio: Santa Brigida di Svezia (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Santo del Giorno 23 Luglio è Santa Brigida di Svezia, religiosa vissuta nel ‘300. Conosciamo più da vicino questa interessante figura femminile: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stata canonizzata. Santo del Giorno 23 Luglio: chi era Santa Brigida di Svezia Brigida nacque nella cittadina svedese di Finstad nel 1303. Apparteneva ad una famiglia nobile e cristiana che la educò secondo tali principi. La giovanissima Brigida avrebbe voluto dedicarsi completamente a Dio ma, secondo l’usanza dell’epoca, accettò le nozze imposte dai genitori con il principe ... Leggi su pianetadonne.blog

