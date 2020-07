Santa Sofia, domani l’inaugurazione della moschea. Coperto il mosaico della Vergine con il Bambino (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutto pronto, polemiche comprese, per l’inaugurazione della moschea di Santa Sofia. La riconversione della basilica bizantina, simbolo del Cristianesimo in Oriente, a luogo di culto islamico voluta da Erdogan sa di provocazione. Cambia così volto il complesso di Santa Sofia, trasformata in moschea nel XV secolo con la vittoria ottomana, infine divenuta museo nel 1934 per decisione di Mustafa Kemal Ataturk. Santa Sofia, oscurate le icone cristiane La cerimonia di inaugurazione coinciderà con una grande preghiera islamica del venerdì. Alla quale assisteranno diverse personalità turche e straniere. La prima dopo 86 anni. E verranno oscurate le icone ... Leggi su secoloditalia

Vengono coperti con tappeti turchesi i mosaici di epoca bizantina che si trovano sui pavimenti di Santa Sofia, dove domani si terrà la prima preghiera islamica dalla sua conversione in moschea. Un mig ...

