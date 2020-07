San Vittore Olona, proprietario in vacanza casa svaligiata (Di giovedì 23 luglio 2020) Un furto è stato scoperto in un appartamento di un condominio in via San Giovanni Bosco. L'abitazione é stato completamente svaligiato, tutti gli infissi rotti e le finestre e le porte finestre sono ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : San Vittore Investimento a San Vittore del Lazio, soccorritori sul posto L'Inchiesta Quotidiano OnLine Fondi Lega: Maroni, nessun regalo a Film Commission

(ANSA) - "Non c'e' stato alcun 'regalo' alla Lombardia Film Commission da parte della Regione Lombardia". Lo scrive su Facebook l'ex governatore lombardo Roberto Maroni a proposito dell'inchiesta su F ...

San Vittore Olona, "Pronti a riaprire la scuola anche senza gli aiuti"

Il timore di non farcela a riaprire ha tenuto banco nei mesi del Covid, ma oggi all’Ente Morale si sta lavorando per essere pronti a settembre. L’attività scolastica verrà garantita, "anche se la scuo ...

