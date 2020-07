SALVO PIPARO INAUGURA LA RASSEGNA “VALDERICE ESTATE (Di giovedì 23 luglio 2020) Sabato 25 Luglio, alle ore 21.30, ad INAUGURAre la RASSEGNA del Teatro On. Nino Croce “Valderice ESTATE 2020 – Emozioni in Sicurezza”, curata dall’agenzia Oddo Management, sarà l’attore SALVO PIPARO con il suo “Scordabolario“. “Lo scordabolario”, uno spettacolo ideato e pensato dallo stesso interprete, rappresenta un modo originale per spolverare antiche parole, più o meno conosciute, per... L'articolo SALVO PIPARO INAUGURA LA RASSEGNA “VALDERICE ESTATE puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

SALVO PIPARO INAUGURA LA RASSEGNA "VALDERICE ESTATE tvio Ore 16.58, la strage di via D'Amelio: un minuto di silenzio per Borsellino 28 anni dopo

Ore 16.58: 28 anni fa - una domenica come oggi - una nube di morte e cenere, si posò su via D’Amelio. L’esplosione dilaniò i corpi di Paolo Borsellino e degli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, W ...

Il coronavirus non ferma il ricordo di Borsellino 28 anni dopo via D'Amelio: le iniziative

Palermo ricorda il 28esimo anniversario della strage di Via D’Amelio. Tra manifestazioni nei luoghi simbolo dell’attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti Agostino Catalano, ...

