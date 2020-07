Salvini sui carabinieri di Piacenza dice «chi sbaglia paga», ma poi sposta il discorso sui taser (Di giovedì 23 luglio 2020) Difensore a oltranza delle forze dell’ordine, Matteo Salvini non ha potuto fare a meno di censurare quanto accaduto nella caserma Levante di via Caccialupo a Piacenza. Lo ha fatto nel corso del suo intervento di ieri in Senato, davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’ambito della sua risposta all’informativa del premier sul consiglio europeo. Un passaggio che è stato ripreso anche sui social network dell’ex ministro dell’Interno che ha condannato velocemente l’accaduto per poi spostare l’attenzione del passaggio sull’utilizzo dei taser da parte delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE > L’egiziano picchiato in caserma a Piacenza chiede ai carabinieri di fermarsi, ma loro ... Leggi su giornalettismo

AzzolinaLucia : Matteo Salvini con le sue bugie non ci impedirà di riaprire le scuole a settembre. Ecco come stanno le cose sui ba… - LegaSalvini : POLEMICA SUI CLANDESTINI, L'HASHTAG #IOSTOCONSALVINI SPOPOLA SU TWITTER - ricpuglisi : Salvini e le balle sui prepensionamenti di #Quota100: una delle pagine più tristi e vomitevoli della politica E de… - rojascastilloj2 : RT @MariaAl28960990: Salvini vuole vigilare sui soldi del recovery found.. Così come ha vigilato sui 49 milioni? 'Sarò un cane da guardia'… - Giobegood : RT @MariaAl28960990: Salvini vuole vigilare sui soldi del recovery found.. Così come ha vigilato sui 49 milioni? 'Sarò un cane da guardia'… -