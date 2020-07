Salvini minaccia il governo: «Se prolungano lo stato di emergenza non li facciamo uscire dall’Aula» (Di giovedì 23 luglio 2020) Ieri sono stati registrati altri 282 nuovi contagiati in Italia, ma per Matteo Salvini l’emergenza sanitaria non esiste più. Il leader della Lega torna a ripetere quella frase mantra che, all’inizio dell’epidemia (poi tramutatasi in pandemia globale), lo aveva portato ad attaccare il governo dicendo che tutto doveva riaprire. E anche oggi è tornato ad accusare l’Esecutivo, minacciando barricate, fisiche, in Parlamento qualora si decidesse per il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. LEGGI ANCHE > Salvini sui carabinieri di Piacenza dice «chi sbaglia paga», ma poi sposta il discorso sui taser Un pensiero, quello sull’emergenza sanitaria finita, che aveva già ... Leggi su giornalettismo

