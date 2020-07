Salvini: “Il Governo spalanca i porti per prorogare lo stato di emergenza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Salvini sullo stato di emergenza: “Chi lo proroga è nemico degli italiani perché ammazza l’economia”. ROMA – No di Matteo Salvini alla proroga dello stato di emergenza. Il leader del Carroccio ribadisce la posizione della Lega sui social bocciando l’idea di prolungare la situazione attuale fino al 31 ottobre. “Questo Governo spalanca i porti e sparge infetti – scrive l’ex ministro dell’Interno sui social – magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza. Chiunque voglia prorogarlo è un nemico dell’Italia e degli italiani perché ammazza l’economia“. Chi vuole prorogare lo stato di ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - franco_dimuro : RT @dukana2: Il #curriculum del #CessoDestra di #Lega #Salvini #49milioni, #EolicoMafioso #Siri #Arata #Nicastri, #mazzette #Eni a #Savoini… - gstelluti : RT @BeataVergineMa5: salvini al #Senato: ”Se vai in banca a chiedere un prestito nessuno ti chiede cosa farai con quei soldi' Certo, ma sol… -

