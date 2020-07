Salvini: “Governo sparge migranti infetti per l’Italia per tenerci sotto stato di emergenza” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il governo sta spargendo infetti. Magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza fino al 31 ottobre. Noi non li facciamo uscire dall’Aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non c’è nessuna emergenza sanitaria, chiunque voglia prorogare lo stato d’emergenza è un nemico d’Italia e degli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera, commentando la possibile proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. Salvini annuncia battaglia e accusa il governo di complicità: “Facendo sbarcare i migranti il governo sparge ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - matteosalvinimi : #Salvini: Ce lo chiedono commercianti, imprenditori, commercialisti: il governo usi quei miliardi per coprire l'ann… - LegaSalvini : SENZA LA LEGA AL GOVERNO I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI FESTEGGIANO - MNdatv : RT @LegaSalvini: SICUREZZA, SALVINI E MOLTENI: “GOVERNO NEMICO DELL’ITALIA, BLOCCATA ANCHE LA SPERIMENTAZIONE DEL TASER” “Ritardi, problem… - 19Alessa92 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e far… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Governo Salvini: «Domani non vado da Conte» Sì di Meloni: «L'invito è arrivato» Corriere della Sera