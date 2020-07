Salvini a Lampedusa: “Gli ultimi focolai di coronavirus in Italia, grazie ai migranti” (Di giovedì 23 luglio 2020) “La politica dei porti aperti del governo è assolutamente criminale. Sono quadruplicati gli sbarchi rispetto all’anno scorso. In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente. La politica di questo governo è criminale”. Non le manda certo a dire Matteo Salvini, parlando davanti agli abitanti di Lampedusa, dove si è recato stamane. Subito l’urlo di un cittadino: “Ben arrivato, pure la terra qui ti dà il voto” per un’accoglienza a dir poco festosa quella dedicata al leader del Carroccio, accolta da una sorta di ‘comitato’ formato da in primis da Angela Maraventano, Iex senatrice leghista (definita ‘la pasionaria di Lampedusa’), i sindaci leghisti, Matteo ... Leggi su italiasera

