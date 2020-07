Salta l’esame della legge elettorale, Italia viva vota con opposizioni. Maggioranza spaccata (Di giovedì 23 luglio 2020) Salta l'esame della legge elettorale in Aula alla Camera, con Italia viva che vota con le opposizioni in Ufficio di Presidenza della 1a Commissione Affari Costituzionali della Camera. Una scelta che provoca la dura reazione del Pd: "Traditi gli accordi". Nella riunione di oggi pomeriggio raccontano fonti di Maggioranza, i capigruppo di Commissione del M5S (Baldino), Pd (Ceccanti) e Leu (Fornaro) hanno chiesto la calendarizzazione in commissione per lunedì prossimo dell`adozione del testo base della legge elettorale e della legge sui conflitti d`interessi. I gruppi di Lega, Fratelli d`Italia, ... Leggi su ilfogliettone

