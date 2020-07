Sagna su Koulibaly: "Napoli è casa sua, non sono sicuro che andrà al City..." (Di giovedì 23 luglio 2020) Bacary Sagna, ex giocatore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha fatto bene, è un anno un po' difficile per tutti. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Sagna: 'Molte squadre vorrebbero Koulibaly ma penso che resterà a Napoli, sono contento per il Benevento in Serie A' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Sagna: 'Molte squadre vorrebbero Koulibaly ma penso che resterà a Napoli, sono contento per il Benevento i… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Sagna: 'Molte squadre vorrebbero Koulibaly ma penso che resterà a Napoli, sono contento per il Benevento i… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Sagna: 'Molte squadre vorrebbero Koulibaly ma penso che resterà a Napoli, sono contento per il Benevento i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sagna: 'Molte squadre vorrebbero Koulibaly ma penso che resterà a Napoli, sono contento per il Benevento in… -