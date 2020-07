“Rosa pietra stella”, anteprima a Giffoni per il film di Marcello Sannino (Di giovedì 23 luglio 2020) Arriva al cinema il prossimo 27 agosto “Rosa pietra stella”, un film di Marcello Sannino, regista napoletano all’esordio in un lungometraggio di “finzione” con una lunga carriera di documentari premiati in Italia e all’estero (Corde, Porta Capuana), distribuito da PFA films. Protagonista assoluta del film Ivana Lotito, dopo “Hotel Meina” di Carlo Lizzani, “Il grande spirito” per la regia di Sergio Rubini raggiunge la notorietà con il ruolo di Azzurra in “Gomorra – La serie”. Con lei nel cast, Ludovica Nasti, al debutto sul grande schermo dopo il successo de “L’amica Geniale” dove ha interpretato Lila bambina, e Fabrizio Rongione, l’attore belga di origini italiane lanciato da ... Leggi su ildenaro

