Rosa Perrotta a un anno dal parto: forma smagliante (foto) e famiglia unita (Di giovedì 23 luglio 2020)

Rosa Perrotta, ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, si sta godendo qualche giorno di vacanza nell’incantevole cornice dell’isola di Capri. Al suo fianco, come sempre, ...Pietro Tartaglione nel mirino degli hater per aver pubblicato uno scatto particolare. L’ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’ ha postato una foto della sua dolce metà in costume. A far infuriare i foll ...