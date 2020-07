Romina Power in Croazia. Perché si rifugia da Cristel (Di giovedì 23 luglio 2020) Romina Power posta su Instagram una foto che la ritrae in una splendida grotta blu. La cantante si trova in Croazia da sua figlia Cristel Carrisi che si è sposata e ha due bambini. Romina si è rifugiata negli affetti, visto che ha da poco perso la sorella Taryn malata di leucemia. Dopo il difficile momento vissuto e il lutto che l'ha colpita, quindi, Romina ha deciso di rifiugiarsi tra gli affetti più cari, come appunto quello della figlia. Leggi su iltempo

