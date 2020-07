Roma, Zaniolo giura ancora amore alla Roma su Instagram (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Nicolò Zaniolo continua a giurare amore alla Roma su Instagram dopo le polemiche degli scorsi giorni. Il centrocampista era stato al centro di alcune ricostruzioni che parlavano di un litigio con Fonseca, quindi era trapelato che non fosse tra i convocati per la Spal, ufficialmente per problemi fisici. Il trequartista è stato invece poi convocato, schierato nel finale con tanto di gol meraviglioso e su Instagram ha pubblicato una FOTO in cui è ritratto su uno sfondo con i monumenti più importanti di Roma e come didascalia la scritta Roma in maiuscolo, un diamante e il simbolo del fuoco. Eccola di seguito. Visualizza questo ... Leggi su sportface

