Roma, spunta lo stemma di CasaPound dal commissariato di Polizia. La Questura: «È stato rimosso» (Di giovedì 23 luglio 2020) Si intravedeva appena, ma con l’aria calda dell’estate e le finestre tenute aperte è spuntato, da dentro una finestra, sotto gli occhi dei vicini che lo hanno fotografato. Un manifesto di CasaPound, i fascisti del terzo millennio, è apparso in una delle stanze del commissariato Esquilino in via Petrarca a Roma – non troppo distante, tra l’altro, dalla sede delle tartarughe frecciate in via Napoleone III. Era lì, appeso, in bella mostra ed è stato immortalato da una persona del palazzo di fronte. La foto da ieri mattina rimbalza sui social. Le fotografie La Questura spiega che il manifesto con il logo del movimento di estrema destra è stato già rimosso. Pare si trovasse in una ... Leggi su open.online

Open_gol : Secondo la Questura il manifesto si trovava insieme ad altri oggetti provenienti da sgomberi e manifestazioni Era… - HellasVeronaFC : La spunta la Roma. Ma tanti, troppi, episodi dubbi. #DaiVerona #RomaVerona #SerieATIM - hpatoio : RT @Open_gol: Secondo la Questura il manifesto si trovava insieme ad altri oggetti provenienti da sgomberi e manifestazioni Era appeso al… - SciiKimici : RT @Open_gol: Secondo la Questura il manifesto si trovava insieme ad altri oggetti provenienti da sgomberi e manifestazioni Era appeso al… - Dome689 : RT @Open_gol: Secondo la Questura il manifesto si trovava insieme ad altri oggetti provenienti da sgomberi e manifestazioni Era appeso al… -

