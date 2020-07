Roma: «Ma è normale che tre persone si calino con delle corde dal tetto?», la chiamata al NUE si rivela decisiva (Di giovedì 23 luglio 2020) I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto tre albanesi sorpresi a calarsi con delle corde dal tetto di un condominio di Fonte Nuova nel cuore della notte. La strana attività “sportiva” notturna aveva incuriosito un condomino che ha allertato con il NUE i Carabinieri di Monterotondo. Giunta prontamente sul posto l’autoradio di turno, con il supporto dei colleghi di Mentana competenti per territorio, i militari hanno subito inteso che si trattava di topi d’appartamento. Ma i tre malviventi alla vista della “Gazzella” dei carabinieri hanno tentato la fuga: uno di loro è stato immobilizzato subito, mentre altri due hanno tentato di nascondersi in un campo attiguo ove era presente un fitto canneto pieno di rovi. Ma i carabinieri intervenuti non hanno desistito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

