Roma, le «talpe» tornano a scavare le nuove gallerie della Metro C, la Raggi: «Grandi opere possibili se fatte bene» (Di giovedì 23 luglio 2020) Le “talpe” ricominciano a scavare le nuove gallerie della linea C della Metropolitana di Roma, da Fori Imperiali in direzione piazza Venezia. Grazie all’approvazione dell’ultima variazione di Bilancio, Roma Capitale ha destinato circa 10 milioni di euro per la costruzione dei tunnel della Metro C e le Tbm (Tunnel boring machine) hanno potuto riprendere il loro cammino. Metro C: il sopralluogo odierno L’impegno a proseguire con la realizzazione della terza linea Metropolitana è stato ribadito anche oggi durante la visita al cantiere della Metro C, dalla Sindaca di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

insieme a vertici Roma Metropolitane e Metro C, con una buona notizia per la città. Le talpe ricominciano a scavare le nuove gallerie della linea C della metropolitana di Roma, da Fori Imperiali in ...

Metro C, è scontro con Roma Metropolitane: "Società ci deve 20 milioni di euro. Pronti a denunciare"

Roma Metropolitane non paga, Metro C minaccia di rivolgersi ai giudici. Non c'è pace per il consorzio che ha in capo la realizzazione delle terza linea metro di Roma. Dopo lo scontro con il Comune per ...

Metro C, è scontro con Roma Metropolitane: "Società ci deve 20 milioni di euro. Pronti a denunciare"

Roma Metropolitane non paga, Metro C minaccia di rivolgersi ai giudici. Non c'è pace per il consorzio che ha in capo la realizzazione delle terza linea metro di Roma. Dopo lo scontro con il Comune per ...