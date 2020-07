Roma, inaugurato all’Umberto I il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – inaugurato oggi il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma, diretto dal professore Vincenzo Leuzzi, alla presenza dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del direttore generale del Policlinico, Vincenzo Panella. La struttura unica nel suo genere, che rappresenta un’esperienza pilota in Italia, e’ finalizzata ad accogliere soggetti in eta’ adolescenziale con esordi psichiatrici in fase acuta non gestibili in contesti clinici alternativi. “Mancava questo tipo di servizio – dichiara alla Dire Vincenzo Panella – per fa fronte alle crisi acute ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, inaugurato all’Umberto I il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile - insalutenews : Neuropsichiatria infantile, inaugurato nuovo reparto al Policlinico Umberto I di Roma - - IulianoLorenza : Umberto I Roma: inaugurato nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma inaugurato Umberto I Roma: inaugurato nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile http://www.expartibus.it/ Genius Loci: torna a Roma il festival per scoprire luoghi e protagonisti della ricerca scientifica

Si svolge fino al 2 agosto a Roma, con un fitto calendario di eventi tutti gratuiti, mostre, tour guidati, performance, workshop e street art la terza edizione del festival dedicato ai luoghi e ai pro ...

Montalto di Castro: Raccolta differenziata, attivato il servizio econavetta a Marina di Montalto

L'amministrazione comunale informa che sono stati aggiunti nelle scorse settimane ulteriori servizi per la raccolta della differenziata a Montalto Marina. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, è prese ...

Si svolge fino al 2 agosto a Roma, con un fitto calendario di eventi tutti gratuiti, mostre, tour guidati, performance, workshop e street art la terza edizione del festival dedicato ai luoghi e ai pro ...L'amministrazione comunale informa che sono stati aggiunti nelle scorse settimane ulteriori servizi per la raccolta della differenziata a Montalto Marina. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, è prese ...