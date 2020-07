Roma. Inaugurata nuova illuminazione in via Pomigliano D’Arco nel Municipio VI (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono state accese le luci del nuovo impianto di illuminazione pubblica di via Pomigliano D’Arco, nel VI Municipio. Ad inaugurare l’impianto la Sindaca di Roma Virginia Raggi insieme ai residenti del quartiere. Si tratta di un intervento che i residenti, attraverso il Comitato di quartiere Colli Monfortani, chiedevano da 40 anni, necessario per mettere in sicurezza la strada, che immette su via Prenestina, e anche per scoraggiare la commissione di reati e scongiurare l’abbandono illegale di rifiuti. “È una tappa del nostro piano di illuminazione. Un percorso che abbiamo avviato insieme ad Acea e che si svolge parallelamente su due traiettorie: l’illuminazione artistica del nostro patrimonio storico e monumentale, decisivo in questo momento per il ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inaugurata Roma, inaugurata la nuova illuminazione dell'Arco di Costantino - Italia Agenzia ANSA Il Piper, disco storica a Roma/ Sul palco concerti di Patty Pravo e Mia Martini

Il Piper è lo storico locale di Roma che è diventato il punto di riferimento di una ... a cominciare da The Rokes e l’Equipe 84 che furono le due band chiamate ad inaugurare il locale.

Madre, ecco il programma della stagione 2020-2021: grandi mostre e progetti internazionali

Da Mendini a Lindbergh, sei progetti espositivi, più di 30 artisti provenienti da altrettanti paesi e una fitta rete di collaborazioni: il Madre presidio culturale, museo comunita, solidale ...

