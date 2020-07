Roma, furti e rapine nella movida di Trastevere: fermata baby gang composta da tre minori (Di giovedì 23 luglio 2020) È stata individuata e fermata la baby gang che seminava il panico con furti e rapine nella movida di Trastevere, a Roma. Si tratta di tre giovani, tra cui una ragazza, a carico dei quali i carabinieri della stazione di Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni della Capitale su richiesta della locale Procura dei minorenni. Dovranno rispondere di furto con strappo, tentata rapina aggravata e rapina aggravata in concorso. A quanto ricostruito dagli investigatori i 3 minorenni Romani, residenti in città e nell’hinterland, nel mese di giugno si sono resi ... Leggi su ilfattoquotidiano

