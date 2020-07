Roma-Fiorentina: probabili formazioni e TV (Di giovedì 23 luglio 2020) Domenica 26 luglio 2020 alle 19.30 all’Olimpico andrà in scena Roma-Fiorentina, partita valida per la 36° giornata di campionato di Serie A. Nella scorsa giornata i giallorossi hanno battuto per 6 a 1 la già retrocessa Spal, portandosi a +2 sul Milan e a +5 sul Napoli. Occupano infatti la quinta posizione in classifica a quota 61 punti. La Roma spera di dare seguito ai 5 risultati utili consecutivi che ha ottenuto, quattro vittorie e un pareggio, fondamentali per tenere a distanza il Milan e il Napoli in ottica accesso diretto in Europa League. La Fiorentina ha raggiunto la salvezza con cinque giornate d’anticipo e soprattutto non perde da sei partite consecutive (tre vittorie e tre pareggi), dunque contro la squadra di Fonseca mostrerà il proprio valore. I viola la ... Leggi su sport.periodicodaily

SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Parma 2-1 Napoli Lecce 3-1 Brescia Inter 0-0 Fiorentina Sampdoria 1-2 Genoa Torino 1-1 Verona SPAL 1-6 Roma #SSFootball - AngeloPuccio00 : RT @VarskySports: 1?Juventus 80 2?Atalanta 74 3?Inter 73 4?Lazio 69 5?Roma 61 6?Milan 59 7?Napoli 56 16:45-Lazio-Cagliari Fecha 36 Vier Mil… - TotalerosAR : RT @VarskySports: 1?Juventus 80 2?Atalanta 74 3?Inter 73 4?Lazio 69 5?Roma 61 6?Milan 59 7?Napoli 56 16:45-Lazio-Cagliari Fecha 36 Vier Mil… - AlonzSilva : RT @VarskySports: 1?Juventus 80 2?Atalanta 74 3?Inter 73 4?Lazio 69 5?Roma 61 6?Milan 59 7?Napoli 56 16:45-Lazio-Cagliari Fecha 36 Vier Mil… - estjpa59 : RT @VarskySports: 1?Juventus 80 2?Atalanta 74 3?Inter 73 4?Lazio 69 5?Roma 61 6?Milan 59 7?Napoli 56 16:45-Lazio-Cagliari Fecha 36 Vier Mil… -

