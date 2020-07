Rojadirecta risponde alla Liga: «Non siamo illegali» (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ scontro aperto tra la Liga spagnola e la piattaforma Rojadirecta, in relazione all’attività del noto sito internet. Il sito web ha risposto questo giovedì a un comunicato del massimo campionato spagnolo – datato 6 ottobre – che sottolineava: «Rights Alliance ha ottenuto, insieme alla Liga, che la Corte suprema orientale della Danimarca ratificasse che … L'articolo Rojadirecta risponde alla Liga: «Non siamo illegali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Rojadirecta risponde alla Liga: «Non siamo illegali»: E’ scontro aperto tra la Liga spagnola e la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Rojadirecta risponde

Calcio e Finanza

Milan-Parma, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A: info gara, probabili formazioni, come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis Oggi, tra i tre match delle 19:30, scen ...