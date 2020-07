Rogo a Spinaceto, trovata tanica di benzina (Di giovedì 23 luglio 2020) Oltre una decina sono le unità del Gruppo Eur della Polizia Locale che, dal primo pomeriggio odierno, sono tuttora impegnate nei servizi di messa in sicurezza della zona. Gli agenti stanno procedendo gradualmente alla riapertura delle strade, la cui chiusura si era resa necessaria, oltreché per agevolare le operazioni di spegnimento del Rogo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone in transito. È di poco fa il rinvenimento da parte di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, di una tanica con resti di sostanza infiammabile, individuata in uno dei punti maggiormente colpiti dall'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Spianceto. Il contenitore è stato posto sotto sequestro e ulteriori indagini sono state avviate al fine di accertare ... Leggi su iltempo

