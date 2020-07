Rocket League diventa gratis : la novità che si butta nel mondo degli Esports (Di giovedì 23 luglio 2020) Rocket League è un gioco molto particolare, che è riuscito ad entrare nel cuore di molti giocatori del mondo dei videogames, ma mai per davvero in quello degli Esports, ma qualcosa sta per cambiare, ma di che gioco stiamo parlando? Al controllo di macchine molto simili a quelle con cui giocavamo da piccoli, le quali dovranno mandare in porta delle palle da calcio, proprio come se questi mezzi fossero uno dei nostri beniamini del calcio. Come potete capire, il gameplay è molto divertente e originale, ma prima di ora, non aveva mai attirato molto il mondo degli Esports, fino ad ora, visto che il gioco diventerà Free to Play, in modo che tutti possano godere di queste gare sfrenate. E per chi aveva già preso il gioco? Beh ... Leggi su esports247

esports247_it : Rocket League diventa gratis : la novità che si butta nel mondo degli Esports - PixelFlood_it : #RocketLeague diventa #freetoplay. Tutti i dettagli: - MangaForevernet : ? Rocket League sta per diventare free to play ? ? - gamepaleu : Rocket League verrà rimosso da Steam e diventerà Free-To-Play #rocketleague - Drpelochasgami1 : Andale!!! -