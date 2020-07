Robot guida pazienti all’interno ospedale, progetto Neuromed (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) – I Robot si avviano sempre più velocemente a diventare parte integrante della nostra vita quotidiana. Negli ospedali avranno funzioni estremamente specializzate, come è il caso delle sale operatorie, ma ce ne saranno anche altri capaci di relazionarsi con i pazienti e con i visitatori, assistendoli in varie necessità e muovendosi nei diversi locali. Sarà proprio questo il compito del piccolo Robot il cui progetto è portato avanti dal Laboratorio di Biomeccatronica dell’Ircss Neuromed di Pozzilli (Is), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria, a Cosenza, e l’Istituto Politecnico nazionale di Queretaro, in Messico. Uno degli ... Leggi su calcioweb.eu

