Roberto Speranza porta il Mes a Palazzo Chigi (Di giovedì 23 luglio 2020) “Serve un piano da oltre 20 miliardi per la sanità, vanno bene i soldi del Recovery fund, ma utilizziamo anche quelli del Mes”. A Palazzo Chigi sul far della sera si riuniscono i capi delegazione di maggioranza. Roberto Speranza tira fuori subito le carte. Ai suoi colleghi fa presente che il mondo post coronavirus è cambiato, e che di conseguenza deve cambiare radicalmente anche la sanità italiana, ammodernarsi, investire in ricerca, adeguarsi al nuovo corso delle cose. Anche con i soldi del Fondo Salva Stati, perché anche su quelli fanno affidamento le prime stime e simulazioni del Ministero della Salute.Il gelo è calato sulla stanza. Giuseppe Conte ha sorriso, assicurando che verranno fatte tutte le valutazioni del caso nella costruzione del piando di rilancio del paese, ... Leggi su huffingtonpost

PietroSalvatori : Speranza porta il Mes a Palazzo Chigi 'Serve piano da oltre 20 miliardi per la sanità' dice il ministro, che pone… - AndFranchini : RT @AndFranchini: Roberto Speranza porta il #Mes a Palazzo Chigi - AndFranchini : Roberto Speranza porta il #Mes a Palazzo Chigi - askanews_ita : Il ministro Roberto #Speranza dice che sta lavorando a un grande piano - GUARDIACIVICA : Il ministro Roberto Speranza dice che sta lavorando a un grande piano -