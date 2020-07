Roberto Burioni: "Il virus circola, è pronto a ripartire come in Spagna. Non abbassiamo la guardia" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Non abbassare la guardia”. E’ l’appello che il virologo Roberto Burioni rinnova agli italiani, ai quali riconosce di aver fatto “sforzi sovrumani” grazie ai quali “stanno riuscendo a uscire da questo incubo di morte. Ma il virus circola ancora ed è pronto a ripartire, come peraltro ha fatto in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono certo troppo diversi dal nostro”, avverte.come regolarsi? “Insomma - suggerisce Burioni - dobbiamo ricominciare a vivere la nostra vita, a lavorare, a vederci e a divertirci. Ma non possiamo permetterci di ignorare alcune semplici e basilari norme di protezione reciproca. Uno di questi ... Leggi su huffingtonpost

