Roberto Burioni: «Il Coronavirus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna», a scriverlo è il professor Roberto Burioni su “Medical Facts”, commentando uno studio pubblicato su “Jama Internal Medicine” a proposito dei decessi in Italia e dell’impatto del Covid sulla mortalità generale. «In questi giorni si ascoltano molte sterili e inutili discussioni. Alcune sono quelle che tentano di predire un futuro estremamente incerto; altre sono quelle che continuano a dibattere se chi è deceduto è morto ‘con il Coronavirus’ o ‘per il Coronavirus’», si legge nell’attacco dell’articolo scientifico del noto virologo. leggi anche ... Leggi su urbanpost

Open_gol : Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» - ultimenotizie : 'Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in #Spagna'. Lo scrive Roberto #Burioni su Medical Facts, dove comment… - miconsentatwitt : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… - nafarina24 : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… - elenoirebartoli : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… -