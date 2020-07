Rivoluzione Dior: la sfilata nel Salento che celebra il Sud del mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) Dior sceglie Lecce per presentare la nuova collezione Cruise. La celebre maison francese vuole così festeggiare la cultura e le trazioni del Salento Dior ha deciso di celebrare “il Sud del mondo” con la sfilata che si è tenuta la sera del 22 Luglio nel Salento. La maison ha presentato la nuova collezione Cruise disegnata da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior dal 2016 e prima donna a ricoprire tale ruolo. La Chiuri nasce a Roma nel 1964, ma entrambi i genitori hanno origini pugliesi: il padre lavorava nell’esercito, la madre era sarta. Per questo motivo, quando bisognava scegliere la location della prima sfilata di Dior presentata fuori Parigi, la scelta non poteva ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Dior Luci e taranta: sfila Dior. Per nessuno e per il mondo ilGiornale.it Dior, sfila a Lecce la collezione Cruise 2021

Gucci collezione Cruise 2020 guarda 9438 • di Donna Fanpage Gucci collezione Cruise 2019 guarda 3996 • di Donna Fanpage Dior Haute Couture, sfila a Parigi la rivoluzione di Raf Simons Sfila ...

Gucci collezione Cruise 2020 guarda 9438 • di Donna Fanpage Gucci collezione Cruise 2019 guarda 3996 • di Donna Fanpage Dior Haute Couture, sfila a Parigi la rivoluzione di Raf Simons Sfila ...